Il Grande Tennis Internazionale torna a Foggia tutto pronto per il torneo Itf | in palio un premio da 15mila dollari
Il torneo Itf Men’s World Tennis Tour M15 si terrà al Tennis Club Foggia a partire dal 16 marzo 2026. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Foggia, alla presenza degli organizzatori. In palio ci sono un premio di 15.000 dollari e una serie di incontri con giocatori provenienti da diverse parti del mondo.
Il grande tennis internazionale torna protagonista in città. Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Foggia, è stata presentata ufficialmente la nuova edizione del torneo Itf Men’s World Tennis Tour M15, in programma al Tennis Club Foggia a partire dal 16 marzo 2026.All’incontro hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
