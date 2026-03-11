Il Grande Tennis Internazionale torna a Foggia tutto pronto per il torneo Itf | in palio un premio da 15mila dollari

Il torneo Itf Men’s World Tennis Tour M15 si terrà al Tennis Club Foggia a partire dal 16 marzo 2026. La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Foggia, alla presenza degli organizzatori. In palio ci sono un premio di 15.000 dollari e una serie di incontri con giocatori provenienti da diverse parti del mondo.