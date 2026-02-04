percorso strade chiuse e divieti a milano

Questa mattina, le strade di Milano sono state chiuse e sono stati messi divieti per preparare il percorso della Fiamma Olimpica. La città si sta muovendo per accogliere l’evento, che si terrà venerdì 6 febbraio a San Siro, con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. I residenti e i commercianti si stanno organizzando, mentre le forze dell’ordine presidiano le zone interessate.

Il countdown sta per terminare: Milano è pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica, in vista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, in programma venerdì 6 febbraio, a San Siro. Nel frattempo il 5 febbraio, i tedofori approderanno nel cuore della città meneghina, mentre il giorno dopo la Torcia ne illuminerà alcuni luoghi emblematici. Partita da Olimpia, in Grecia, lo scorso 26 novembre, la Fiamma Olimpica arriverà al Meazza per l’accensione del braciere, dopo aver attraversato l’Italia, oltre che la Lombardia e la città di Milano. Per l’occasione le strade saranno temporaneamente chiuse o ci saranno dei divieti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Il presidente Mattarella è arrivato a Milano per seguire le Olimpiadi.

Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere l’apertura ufficiale delle Olimpiadi.

Il percorso della Torcia Olimpica a Milano e dintorni: dove seguirla e a che ora vederla

Fiamma Olimpica a Monza: dove passa, orari, strade chiuse e percorso completo da Gallarate a Saronno e LissoneMonza Brianza, 03/02/2026. Mercoledì 4 febbraio 2026 il viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Monza, città che chiude la cinquantanovesima tappa (la terzultima) in attesa dell'arrivo a Milano e dall' ... mentelocale.it

Fiamma Olimpica a Milano: dove passa, orari, strade chiuse e percorso da Sesto San Giovanni a piazza DuomoMilano, 04/02/2026. Finalmente Milano: giovedì 5 febbraio 2026 si avvicina alla sua conclusione il viaggio della Fiamma Olimpica. La sessantesima e penultima tappa parte da Sesto San Giovanni e si con ... mentelocale.it

