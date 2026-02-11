Torna il mercatino in centro a Mirano con 150 espositori

Questa mattina è tornato il mercatino nel centro di Mirano. Sono circa 150 gli espositori che hanno preso posto tra le vie, offrendo oggetti d’antiquariato, curiosità e pezzi d’altri tempi. La manifestazione, molto amata, richiama appassionati e curiosi da tutta la zona. La piazza si riempie di bancarelle e di persone che sfogliano, cercano e acquistano pezzi unici. La giornata promette di essere intensa, con tanti negozi aperti e un’atmosfera di festa.

Torna nel cuore di Mirano uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di antiquariato e curiosità d'altri tempi. Domenica 15 febbraio il centro storico ospita una nuova edizione di "Oggetti dei Nonni", il grande mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese.

