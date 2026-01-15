Torna il mercatino in centro a Mirano con un centinaio di espositori

Il 18 gennaio, il centro di Mirano ospita la nuova edizione di “Oggetti dei Nonni”, il mercatino dell’antiquariato che coinvolge circa cento espositori. Questa iniziativa trasforma le vie cittadine in un ampio spazio dedicato a oggetti d’epoca, curiosità e collezionismo, offrendo un’occasione per scoprire pezzi unici e incontri tra appassionati. Un evento che ogni anno richiama visitatori interessati a riscoprire il patrimonio storico e culturale locale.

Domenica 18 gennaio, Mirano accoglie la nuova edizione di "Oggetti dei Nonni", il mercatino dell'antiquariato che trasforma il centro cittadino in un grande salotto a cielo aperto dedicato agli appassionati di antichità, curiosità e collezionismo.

