Torino | 12 kg di droga e un arsenale militare nel sottotetto

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Regio Parco di Torino dopo che gli agenti hanno scoperto nel sottotetto della sua casa dodici chili di droga e un arsenale di armi. La scoperta è avvenuta durante un'operazione di polizia mirata. L’uomo è stato portato in commissariato per le procedure di rito.

Un 49enne di Torino è stato arrestato dalla polizia nel quartiere Regio Parco. L’uomo nascondeva dodici chili di stupefacenti e un vero arsenale d’armi in un sottotetto della sua abitazione. Il sequestro ha coinvolto hashish, cocaina e marijuana insieme a fucili, mitragliatrici e migliaia di cartucce. L’operazione si è svolta giovedì 12 marzo 2026, sotto un cielo nuvoloso con temperature intorno ai nove gradi. Gli agenti hanno scoperto il nascondiglio dopo aver ricevuto indizi sullo spaccio nella zona. La scoperta ha rivelato una quantità impressionante di materiali illegali, che mettono in luce le dinamiche criminali attive nel territorio torinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

