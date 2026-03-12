Torino-Parma | formazioni e tattiche per la salvezza

La 29ª giornata di Serie A inizia con la partita tra Torino e Parma, due squadre che si affrontano in un match chiave per la lotta alla permanenza in categoria. Le formazioni sono state annunciate e le tattiche preparate, con i giocatori pronti a scendere in campo. L'incontro si svolge allo stadio di Torino, dove le due squadre cercano punti importanti per la classifica.

La 29ª giornata di Serie A si apre con lo scontro tra Torino e Parma, una partita decisiva per le sorti della salvezza. Al match, in programma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 20:45, il Torino cerca punti vitali mentre il Parma parte favorito grazie a un vantaggio di quattro punti in classifica. Sulle probabili formazioni, Vincenzo D’Aversa ha tutto l’organico disponibile tranne Aboukhlal, optando per un modulo 3-4-1-2 che vede Paleari in porta e la difesa composta da Coco, Ismajili ed Ebosse. Nel centrocampo Lazaro, Prati, Gineitis e Obrador supporteranno Vlasic, mentre in attacco Simeone sarà affiancato da Adams, con Zapata pronto dalla panchina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

