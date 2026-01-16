Torino-Roma la rivincita di Gasperini | correzioni tattiche energie e rotazioni

Torino-Roma rappresenta un’occasione di rivincita per Gasperini, che ha apportato correzioni tattiche e rotazioni per migliorare la compattezza della squadra. Dopo la sconfitta in Coppa Italia, l’obiettivo è rafforzare il pressing e ridurre le spaziature, rendendo il reparto difensivo più solido e aggressivo. La partita sarà un momento importante per valutare le strategie adottate e l’efficacia delle energie reinvestite dalla squadra.

Torino-Roma non è una semplice replica ravvicinata. Dopo il 2-3 incassato in Coppa Italia all’Olimpico, Gasperini prepara una Roma più compatta e più “dentro” i duelli, con pressioni scelte meglio e meno campo concesso alle spalle del primo assalto. Il Torino arriva con fiducia, ma i giallorossi non possono permettersi di ripetere gli stessi errori: in palio c’è continuità di classifica e credibilità nel momento chiave della stagione. Un’Olimpico ferito: cosa ha detto il 2-3 di Coppa Italia. La sconfitta di Coppa Italia contro il Torino (2-3) ha rimesso al centro due problemi: una Roma troppo lunga nei momenti di partita sporca e una gestione difensiva che, a tratti, ha concesso troppo campo quando il primo pressing ha smesso di “mordere”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Roma, la rivincita di Gasperini: correzioni tattiche, energie e rotazioni Leggi anche: Torino–Roma, aria di rivincita: Baroni sfida Gasperini dopo la Coppa Italia Leggi anche: Roma, verso il tour de force: Gasperini allarga le rotazioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Coppa Italia. Sorpresa all'Olimpico, il Torino vince 3-2 con la Roma e conquista i quarti; Roma-Torino oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla; “Se l’obiettivo è valorizzare i giovani me lo dicano, faccio giocare i 16enni”: Gasperini…; Gasp: La Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tantissimo. Torino-Roma, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini - Il tecnico giallorosso interverrà domani per presentare la sfida contro i granata, a pochi giorni dal precedente confronto perso allo stadio Olimpico ... ilromanista.eu

Roma-Torino, in palio i quarti di finale contro l'Inter: dove vederla in tv e probabili formazioni - Fischio d'inizio alle ore 21 di martedì 13 gennaio, la squadra che staccherà il pass per i quarti di finale affronte ... corrieredellumbria.it

Torino-Roma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - Secondo confronto in pochi giorni contro la squadra di Baroni dopo la sconfitta in Coppa Italia: domenica alle 18 i giallorossi cercheranno la terza vittoria di fila in Serie A ... ilromanista.eu

Serie A, gli arbitri della 21ª giornata: c'è Chiffi per Roma-Torino, Lazio-Como a Fabbri - facebook.com facebook

Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Torino-Roma L'inserimento dei nuovi acquisti, la preparazione della sfida di domenica e uno sguardo al resto della Serie A asroma.com/it/notizie/746… #ASRomaPodcast x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.