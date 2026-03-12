Tonino Valente | il volto di Da Renato salutato dalla Maremma

La bassa Maremma si è fermata per salutare GiovannAntonio Valente, conosciuto affettuosamente come Tonino, che ha lasciato questa vita all'età di 73 anni nella mattinata del 12 marzo. L'uomo, originario di Firenze ma radicato da decenni nel territorio, era il volto storico dell'attività commerciale nota come Da Renato. L'evento che segna la fine della sua esistenza si è consumato presso l'ospedale di Orbetello, lasciando un vuoto difficile da colmare per la comunità di Albinia e della Costa d'Argento. La sua storia personale rappresenta un caso studio su come le scelte individuali possano plasmare l'economia locale e le relazioni sociali di una regione intera.