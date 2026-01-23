Magia Monteverro Dalla Maremma all’Olimpo del vino

Dalle vigne della tenuta Monteverro, situata nella Maremma, si gode di una vista privilegiata sul Monte Argentario, simbolo della Costa d’Argento. Questa località unisce tradizione e qualità, riflettendo il carattere distintivo dei vini prodotti. La produzione di Monteverro si distingue per l’attenzione alla natura e l’equilibrio tra territorio e tecnica, posizionandosi tra i nomi di rilievo nel panorama vinicolo italiano e internazionale.

di Camilla Garavaglia Dalle vigne della tenuta Monteverro si vede il profilo di Monte Argentario. È una linea netta sull'orizzonte, che idealmente separa il Tirreno dalla terraferma e racconta, meglio di qualsiasi parola, il carattere di questo angolo di Costa d'Argento. Si scrive Monteverro, si legge quaranta ettari di terreni non lontani da Capalbio, affacciati sul mare ma protetti dalle colline, dove la luce intensa e la brezza marina convivono con la macchia mediterranea su un suolo argilloso punteggiato di grossi ciottoli. A dare nuova vita a questo angolo di Toscana è stato Georg Weber, grande appassionato di vini, che da Monaco di Baviera ha iniziato, nei primi anni duemila, a cercare un luogo dove produrre vini d'eccellenza e dall'identità ben precisa.

