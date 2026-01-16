di Marina Verdenelli Renato Galeazzi, come nasce questo libro? "Volevo lasciare qualcosa della mia esperienza politica dopo aver finito i due mandati da sindaco, nel 2001, infatti avevo iniziato a scrivere le prime 70 pagine ma poi nel 2009 mi è arrivato l’avviso di garanzia per concussione e malversazione e ho dovuto interrompere per difendermi da una vicenda che mi ha segnato molto anche perché io con quelle accuse non c’entravo nulla, infatti poi sono stato assolto. Quando sei sotto processo non puoi metterti a pubblicare libri. Quel libro è rimasto quindi fermo 20 anni, in un cassetto. Ho ripreso a scriverlo nel 2023 rivedendo un po’ le pagine che avevo iniziato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il libro di Renato Galeazzi: "Io, da medico a sindaco. Venni trattato da delinquente, per il referendum voterò sì"

