Un rappresentante del Movimento 5 Stelle afferma di conoscere personalmente tutti i membri del proprio gruppo e di condividere la valutazione tecnica sulla riforma della giustizia. Tuttavia, sottolinea che la loro approvazione non si estende alla fiducia nel modo in cui la riforma è stata approvata, specificando che non condividono l’operato della maggioranza di governo e della leader di questo esecutivo.

"Il sorteggio era nel dna nel Movimento. Io li conosco tutti e tutti sono d’accordo con la riforma ma non accettano che l’abbia fatta Giorgia Meloni”. Cosa voterà Grillo? Non ne ho idea ma so per certo che per lui il sorteggio è uno strumento democratico fantastico, l'unico anti casta". “Io li conosco tutti e tutti sono tecnicamente d’accordo con la riforma della giustizia”. Ma? “Ma non accettano che l’abbia fatta questa maggioranza e Giorgia Meloni”. L’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, uno degli ultimi grillini, si muove tra correnti e sorteggi. Parla del referendum e dell’opposizione, di quello che fu il suo M5s. E dice: “A differenza di altri mi esprimo in libertà, culturale e intellettuale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Toninelli: “La riforma della giustizia? Tecnicamente corretta. Lo pensa anche il M5s”

