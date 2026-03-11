Referendum l’ex ministro M5s Toninelli si sbilancia | Meloni ha ragione la riforma è migliorativa

L’ex ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli ha dichiarato di non votare mai per Giorgia Meloni, ma ha comunque espresso un giudizio positivo sulla riforma della giustizia proposta dalla sua amministrazione. Secondo lui, la riforma è migliorativa dal punto di vista tecnico, anche se non si schiera a favore della leader politica. La sua opinione si basa su un’analisi della proposta, senza coinvolgere considerazioni politiche.

La premessa che è non voterebbe Giorgia Meloni “neanche sotto tortura”, ma l’ex ministro M5s Danilo Toninelli condivide “tecnicamente” la riforma della giustizia e quindi la ritiene migliorativa. Insomma, non lo dice esplicitamente ma dal suo discorso traspare la volontà di votare “sì”. Il pentastellato della prima ora, che nel governo Conte 1 ebbe la delega alle Infrastrutture, una settimana fa aveva detto di non aver ancora deciso. Poi è intervenuto a Radio Cusano e ha parlato a lungo della riforma, esprimendo un parere favorevole alle modifiche volute dal governo che porteranno – se vincesse il “Sì” al referendum del 22-23 marzo – anche alla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

