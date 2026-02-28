Toninelli e i duri e puri della prima ora grillina votano Sì | scelgono la riforma e mollano sbugiardandoli Conte e Travaglio

Dopo aver espresso inizialmente il proprio dissenso, Toninelli e altri esponenti della prima ora del Movimento 5 Stelle hanno deciso di votare a favore della riforma, lasciando dietro di sé le posizioni contrarie di Conte e Travaglio. In diverse occasioni pubbliche, Toninelli ha cambiato opinione, partecipando a interviste e interventi radiofonici, dimostrando una certa coerenza nel ripensamento.

A volte ritornano. E ci ripensano. Come Toninelli, per esempio, che nelle ultime sortite pubbliche, tra interviste e interventi radiofonici, colpisce e affonda. E, soprattutto, sbugiarda i suoi ex colleghi movimentisti, oggi politici del partito capitanato da Giuseppe Conte. Così, dalle colonne del Corriere della sera spiega: «Il sorteggio è l'antitesi del sistema di potere delle correnti». Mentre ai suoi ex colleghi rimprovera il modo. «Chi sostiene il No lo sostiene anche per andare contro politicamente a Meloni. Ma allora andrebbe detto: "Io sono d'accordo con il sorteggio, ma voto No per indebolire Meloni". Noi Cinque Stelle avevamo dei principi di coerenza e lealtà».