Fabrizio Biasin rivela che la Juventus aveva già fatto un tentativo per portare Mauro Icardi a gennaio, ma alla fine l’affare non è andato in porto. Il giornalista spiega che i bianconeri ci avevano provato, anche se alla fine il Galatasaray ha prevalso.

Fabrizio Biasin ha fatto una rivelazione importante sul possibile approdo di Mauro Icardi alla Juventus a gennaio, che alla fine è saltato. Fabrizio Biasin ha parlato sul canale YouTube di Aura Sport. Tra i temi toccati c’è stato anche quello riguardante il possibile passaggio di Mauro Icardi alla Juve, trattativa di cui si è parlato a lungo in questi ultimi giorni ma che alla fine non si è concretizzata. QUI LE ULTIME SUL MERCATO DELLA JUVE Secondo il giornalista, i bianconeri ci hanno provato sul serio per il bomber argentino, ma a bloccare tutto è stata la ricca richiesta del Galatasaray di 15 milioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Biasin su Icardi alla Juve: «I bianconeri ci hanno provato, la verità è questa. Ma il Galatasaray…»

Approfondimenti su Biasin Icardi juve

La Juventus continua a spingere per portare a Torino Kolo Muani, sperando di convincere il Galatasaray a cedere il suo attaccante.

La Juventus ha fatto un sondaggio per Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Biasin Icardi juve

Argomenti discussi: Biasin si sbilancia: Il sogno di Icardi è tornare all'Inter: non ha mai aperto alla Juve; Biasin: Il sogno di Icardi è quello di tornare all’Inter. In questo caso dico che…; Biasin: Icardi alla Juve? Lui vuole tornare all'Inter!; Juventus, perché Icardi è saltato: il retroscena e la mossa per Kolo Muani.

Biasin: La verità è che la Juventus voleva IcardiFabrizio Biasin, sul canale YouTube di Aura Sport, ha confermato che la Juventus ha provato a prendere Mauro Icardi per rinforzare il suo attacco: La Juventus ci ha provato assolutamente ... tuttojuve.com

Niente Juve, annuncio sul ritorno di Icardi all’Inter: realizza il suo sognoNiente Juve, Icardi tornerebbe… All’Inter. Il bomber argentino in scadenza col Galatasaray è stato offerto ai bianconeri, che però per l’attacco hanno solo un nome in testa: quello di Kolo Muani, come ... calciomercato.it

Biasin: "Il sogno di Icardi è tornare all'Inter: non ha mai aperto alla Juve!" - facebook.com facebook

Icardi-Juventus: Biasin fa chiarezza Fabrizio Biasin fa chiarezza sulla questione x.com