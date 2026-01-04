Frattesi Juve il Galatasaray ora fa sul serio | trattativa in corso con l’Inter i turchi hanno avanzato questa proposta! I dettagli

Il Galatasaray ha avviato una trattativa con l’Inter per Davide Frattesi, proponendo 35 milioni di euro per l’obbligo di riscatto. La squadra turca si fa più concreta e mostra interesse serio nel trasferimento, mentre il centrocampista non ha escluso una possibile partenza. La trattativa è in corso e le prossime settimane potrebbero definire il futuro del giocatore, con l’Inter che valuta attentamente l’offerta.

Frattesi Galatasaray, assalto turco: pronti 35 milioni per l'obbligo di riscatto, l'Inter valuta la cessione e il giocatore non chiude la porta. Una notizia clamorosa scuote il mercato di gennaio e rischia di far saltare il banco per le pretendenti italiane al centrocampista della Nazionale. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sport, la Turchia ha messo nuovamente gli occhi sulla Serie A con un'offensiva concreta e pesante. I l Galatasaray ha deciso di rompere gli indugi per arrivare a Davide Frattesi, individuato come il rinforzo ideale per alzare il livello della mediana. Il club di Istanbul non si è limitato a un semplice sondaggio, ma ha già pronti ben 35 milioni di euro da investire per convincere l'Inter a lasciar partire il giocatore in questa finestra di mercato.

