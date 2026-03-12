Tondo Gioeni chiusura temporanea per lavori del torna-indietro su viale Doria

Dal 13 marzo alle ore 10 e fino alle 16,30 del 16 marzo, il torna-indietro sul lato ovest del Tondo Gioeni, in viale Andrea Doria sulla circonvallazione, sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per permettere i lavori di scavo e posa di una canaletta di scolo, finalizzati a migliorare la gestione delle acque nella zona.

Le operazioni rientrano nel programma di interventi ambientali per rendere più sostenibile ed efficiente il sistema di raccolta delle acque urbane L'ordinanza dell’Ufficio del traffico urbano dispone la chiusura dalle ore 10 del 13 marzo alle ore 24 del 15 marzo e dalle ore 14:30 alle 16:30 del 16 marzo. Il traffico veicolare sarà deviato in corrispondenza del torna-indietro antistante il civico 35 di Viale Andrea Doria, consentendo l'inversione di marcia e la prosecuzione lungo la viabilità ordinaria. “La circolazione in direzione Misterbianco non subirà intralci significativi, potendo gli automobilisti utilizzare il torna-indietro successivo distante circa 700 metri dal punto di chiusura”, si legge nella nota diffusa dal Comune. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Tondo Gioeni: chiusura temporanea del torna-indietro per interventi di drenaggio urbano sostenibileABBONATI A DAYITALIANEWS Stop al traffico per lavori sulla circonvallazione Il torna-indietro situato sul lato ovest del Tondo Gioeni, lungo Viale... Cagliari: bus bloccato su viale Merello per una buca critica, chiusura temporanea della stradaUn autobus del Ctm è sprofondato in una buca critica nel cuore del vialle Merello, a Cagliari, provocando la totale chiusura della strada per motivi...