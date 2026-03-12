Tondo Gioeni | chiusura temporanea del torna-indietro per interventi di drenaggio urbano sostenibile

Il Comune ha deciso di chiudere temporaneamente il torna-indietro in via Gioeni, nel quartiere Tondo, per permettere interventi di drenaggio urbano sostenibile. La circolazione sulla circonvallazione sarà interrotta e il traffico sarà deviato durante i lavori. La chiusura durerà fino al termine degli interventi, che riguardano la sistemazione delle reti di drenaggio e il miglioramento della viabilità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop al traffico per lavori sulla circonvallazione. Il torna-indietro situato sul lato ovest del Tondo Gioeni, lungo Viale Andrea Doria sulla circonvallazione, sarà temporaneamente chiuso al traffico per consentire alcuni interventi tecnici legati alla gestione delle acque piovane. La chiusura sarà in vigore dalle ore 10:00 di venerdì 13 marzo fino alle ore 16:30 di domenica 16 marzo. Durante questo periodo verranno eseguiti scavi e la posa di una canaletta di scolo nell’area di fronte alla fontana monumentale, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque meteoriche. Gli interventi fanno parte del progetto di “Retrofitting con soluzioni di drenaggio urbano sostenibile”, pensato per rendere più efficiente la gestione delle acque piovane nella zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tondo Gioeni: chiusura temporanea del torna-indietro per interventi di drenaggio urbano sostenibile Articoli correlati "Chiusura solo se sostenibile? Dirlo ora è un passo indietro"L’audizione sulla discarica di Cava Fornace in commissione regionale Ambiente non ha soddisfatto del tutto il comitato dei cittadini che si batte per... Lavori per il drenaggio urbano. Stop al parcheggio nella scuolaLavori alla Ponticella: nel periodo natalizio, con la sospensione delle lezioni scolastiche, verranno eseguiti i lavori più complessi nell’ambito del...