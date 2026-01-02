Ha salvato 10 vite Crans Montana chi è Paolo | il papà eroe

A Crans-Montana, nel cuore delle Alpi svizzere, si è consumata una tragedia durante le celebrazioni di Capodanno, lasciando molte vittime e feriti. In questo contesto, emerge la figura di Paolo, noto per aver salvato dieci vite. La sua azione rappresenta un gesto di grande coraggio in un momento di grande difficoltà, evidenziando l'importanza di atti umani di solidarietà in situazioni di emergenza.

Le prime ore del 2026 si sono aperte con un incubo nel cuore delle Alpi svizzere. A Crans-Montana una festa di Capodanno si è trasformata in una strage, con decine di vittime e feriti in quello che molti testimoni descrivono come un vero film dell’orrore. Il rogo ha divorato il locale “Le Constellation”, lounge bar frequentato da giovani e giovanissimi, lasciando dietro di sé una scia di morte e disperazione che ha sconvolto l’intera comunità e, soprattutto, tante famiglie italiane in attesa di notizie. >> “Aiutateci a trovarli”. Strage Crans Montana, chi sono i 6 italiani scomparsi: lo strazio delle famiglie A raccontare quei minuti drammatici è Paolo Campolo, analista finanziario italiano con cittadinanza svizzera, residente a Crans-Montana dal 2023 con la moglie e la figlia diciassettenne che studia a Ginevra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

