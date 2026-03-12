Tirreno-Adriatico 2026 | tappa da classica verso Martinsicuro Van der Poel a caccia del bis

La Tirreno-Adriatico 2026 prosegue con la quarta tappa, da Tagliacozzo a Martinsicuro, una frazione caratterizzata da un percorso impegnativo che combina tratti pianeggianti e salite nel finale. La gara vede protagonisti i ciclisti pronti a mettere in difficoltà i velocisti, con il favorito Van der Poel che cerca il bis dopo la vittoria dell’anno precedente. La corsa si svolge tra salite regolari e strappi finali, creando una sfida aperta.

L'arrivo sul mare non deve ingannare: oggi è una giornata in cui "tenere" potrebbe non bastare. Il menù prevede 213 km con circa 2781 metri di dislivello. Si parte subito in salita con GPM di Ovindoli (11,9km al 4,9%), poi un tratto di falsopiano e discesa introduce alla lunga ascesa del Valico delle Capannelle (12,9km al 4,5%), perfetta per logorare le gambe senza "spaccare" la corsa.

