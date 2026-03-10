Tirreno Adriatico 2026 tappa 2 | vince Van Der Poel Del Toro nuovo leader La classifica

Nella seconda tappa della Tirreno Adriatico 2026, lunga 206 km tra Camaiore e San Gimignano, Van Der Poel ha tagliato il traguardo in prima posizione. La gara si è conclusa con il colombiano Del Toro che ora guida la classifica generale. La corsa ha visto alcuni attacchi e passaggi significativi lungo il percorso, con i ciclisti che hanno affrontato salite e tratti pianeggianti.

San Gimignano, 10 marzo 2026 - La tappa 2 della Tirreno Adriatico 2026 è la Camaiore-San Gimignano di 206 km, per 2.300 metri di dislivello che mette sul piatto i primi 2 GPM dell'edizione. Un finale praticamente da Classica, addirittura da Strade Bianche grazie agli sterrati degli ultimi chilometri: praticamente l'epilogo perfetto per Mathieu Van Der Poel, l'uomo più atteso che non delude le aspettative, pur soffrendo forse più del dovuto nel fango (lui che vinto ben 8 Mondiali di ciclocross) e sul pavé conclusivo. Vince l'olandese, faticando tanto nonostante la cronometro di ieri disputata praticamente al piccolo trotto, quella vinta da Filippo Ganna, che resta nelle retrovie ed è costretto a cedere la maglia azzurra a Isaac Del Toro, secondo oggi all'arrivo che precede Giulio Pellizzari (terzo) per appena 3".