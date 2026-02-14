Il segreto per innamorarsi? La cucina batte le app di dating Ecco cosa cerca davvero la Gen Z

Secondo uno studio condotto da Censuswide per Knorr, molti giovani della Generazione Z preferiscono cucinare invece di usare le app di incontri. In Italia, il 72% dei single nati tra il 1997 e il 2012 esprime dubbi sulla sincerità dei profili online, mentre il 62% ammette di incontrare difficoltà a trovare persone genuine attraverso le piattaforme di dating. Questa ricerca rivela un cambiamento nelle preferenze di chi cerca una relazione.

La tendenza, evidenziata da uno studio, è confermata anche dal cesarino romagnolo Giacomo Asioli: "Molte persone si iscrivono ai miei corsi di cucina con la speranza di incontrare qualcuno" La Gen Z dice addio alle app di incontri? Stando a una ricerca portata avanti da Censuswide per Knorr, quasi tre quarti (72%) dei single nati tra il 1997 e il 2012, in Italia, mettono in dubbio l’autenticità dei profili di dating, mentre due terzi (62%) ammettono di avere difficoltà a trovare qualcuno con priorità simili alle proprie. Secondo quanto riferito da Knorr, a livello globale, i single della Gen Z trascorrono 156 ore all’anno sulle app di dating per ottenere in media solo sei connessioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it

L’eteroflessibilità è un termine che descrive un atteggiamento di apertura e flessibilità nelle preferenze sessuali, diffuso tra diverse fasce di età.

Il 4 gennaio si celebra il Dating Sunday, il giorno con il maggior traffico sulle app di incontri.

