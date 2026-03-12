TIM | utile a 519 milioni torna in attivo dopo 5 anni

Il gruppo di telecomunicazioni TIM ha concluso l’esercizio 2025 con un utile netto di 519 milioni di euro, il primo in positivo dopo cinque anni di perdite. La società ha registrato un miglioramento nei risultati finanziari, tornando a generare profitto dopo un lungo periodo di difficoltà economiche. I dati sono stati comunicati ufficialmente al termine dell’anno fiscale.

Il gruppo di telecomunicazioni TIM ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto consolidato di 519 milioni di euro, segnando il ritorno alla profittabilità dopo cinque anni di perdite. Questo risultato positivo è stato guidato dalla performance della controllata in Brasile e da un rimborso straordinario legato a un canone del 1998. Il bilancio approvato dal consiglio di amministrazione conferma una svolta decisiva per la società guidata da Pietro Labriola. I ricavi totali hanno raggiunto i 13,7 miliardi di euro, registrando una crescita annuale del 2,7% rispetto all’anno precedente. L’Ebitda after lease si è attestato a 3,7 miliardi, con un incremento del 6,5% che indica un miglioramento diffuso dell’efficienza operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

