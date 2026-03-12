Tim torna al profitto | Brasile salva l’utile

Tim ha annunciato un utile netto di 297 milioni di euro nel suo bilancio consolidato, risultato che rappresenta una svolta dopo quattro anni di perdite. L’azienda ha mostrato segnali di miglioramento e il bilancio evidenzia una ripresa della redditività, anche grazie alle performance in Brasile. La notizia arriva in un momento di attenzione sul settore delle telecomunicazioni.

Il bilancio consolidato di Tim ha registrato un utile netto di 297 milioni di euro, segnando una svolta dopo quattro anni di difficoltà. Questo risultato positivo è trainato dai proventi straordinari per 157 milioni e dalla spinta dei mercati esteri, in particolare il Brasile, mentre la società italiana chiude invece in perdita di 155 milioni. L’analisi dei dati evidenzia come i guadagni derivino da fattori non ricorrenti che hanno permesso di coprire le perdite operative del mercato domestico. La dinamica finanziaria mostra una netta separazione tra il successo internazionale e le sfide strutturali della filiale nazionale. La biforcazione tra risultati globali e realtà italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tim torna al profitto: Brasile salva l’utile Articoli correlati Salva su drive: la nuova scorciatoia di chrome utile per dispositivi condivisitre aggiornamenti principali annunciati da Google per Chrome hanno introdotto novità significative, già anticipate da leak e rumor. Ancelotti torna nello staff del Brasile per la preparazione al MondialeDavide Ancelotti, figlio del Carlo Ancelotti, rientra nello staff della nazionale brasiliana per le amichevoli di preparazione al Mondiale 2026. Corée du Sud : le pays au bord de la rupture