L’allarme di Labriola Tim | Crescono i rischi digitali

Labriola di Tim segnala un aumento dei rischi digitali, attribuendolo alla crescente diffusione di attacchi informatici. Durante l’evento “La sicurezza oggi”, tenuto nel Palazzo Wedekind, esperti e rappresentanti aziendali hanno discusso le minacce emergenti nel settore. La partecipazione numerosa dimostra l’interesse pubblico su un tema ormai centrale. La conferenza ha evidenziato come le imprese debbano rafforzare le proprie difese contro le nuove vulnerabilità.

In un Palazzo Wedekind gremito, l’evento «La sicurezza oggi. Istituzioni, imprese e nuovi scenari», organizzato dal quotidiano Libero, ha acceso i riflettori su quella dimensione complessa che è il mondo digitale. Ad aprire i lavori è stato il direttore responsabile di Libero, Mario Sechi, che ha delineato il perimetro di un confronto che spazia dalla geopolitica alla stretta attualità interna. «Parliamo di sicurezza sotto due aspetti: il primo è sotto l’aspetto della sovranità digitale, della sicurezza delle comunicazioni, quindi un aspetto geopolitico. Sotto l’aspetto politico, invece, abbiamo una sicurezza che si dispiega sulle norme e sullo scenario politico» ha spiegato Sechi a margine dell’incontro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Italiani connessi ma spaventati: 9 su 10 temono i rischi digitaliIn un’epoca di crescente digitalizzazione, la maggior parte degli italiani si connette quotidianamente online, ma allo stesso tempo manifesta preoccupazioni riguardo ai rischi digitali.

L’esperto Alessandro Fanello a Roma: “Crescono i dispositivi digitali dedicati alla didattica +48%. Serve un ponte tra umanesimo e cultura digitale”Durante un incontro a Roma, l’esperto Alessandro Fanello ha analizzato l’aumento del 48% dei dispositivi digitali dedicati alla didattica, evidenziando la necessità di collegare umanesimo e cultura digitale.

Argomenti discussi: Mamma uccisa da mio padre, io orfano figlio di un assassino. Oggi parlo ai giovani perché riconoscano e sconfiggano i tanti volti della...; Labriola Il cloud è una parte del nostro quotidiano, servono regole.

Tlc, allarme Labriola: operatori non riescono a sostenere gli investimentiRilanciando un tema su cui già si è espresso con preoccupazione, l’ad di Tim ha ribadito la necessità di intervienire nel settore delle tlc, dove gli operatori non sono in grado di sostenere gli ... primaonline.it

