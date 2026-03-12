TikTok | minacce di morte e 72 vergini l’influencer

Un uomo maliano che vive nella provincia di Bologna è stato denunciato dalla Digos dopo aver pubblicato su TikTok messaggi con minacce di morte e riferimenti a 72 vergini. Le autorità hanno avviato le indagini e raccolto elementi che hanno portato alla denuncia. La piattaforma di condivisione video è al centro dell’attenzione per il ruolo che può avere in situazioni di questo tipo.

Un cittadino maliano, residente nella provincia di Bologna, è stato denunciato dalla Digos per aver diffuso minacce di morte su TikTok. L’uomo, che conta oltre 100.000 follower, ha utilizzato una retorica estremista per istigare i suoi sostenitori all’omicidio di un altro utente della piattaforma. La Questura di Bologna ha agito in collaborazione con il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica dell’Emilia-Romagna dopo una segnalazione ricevuta da un utente del social network. Le indagini hanno portato a un decreto di perquisizione personale e informatica, confermando la gravità dei contenuti pubblicati. Il soggetto indagato si è espresso in un dialetto africano, promettendo ricompense ultraterrene avrebbe commesso l’atto violento contro un critico dei matrimoni precoci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Minacce e retorica jihadista su TikTok: influencer denunciato. “Video dal contenuto allarmante”Bologna, 12 marzo 2026 – Avrebbe detto su TikTok, alla platea dei suoi 100mila follower, di voler uccidere un altro utente del social, utilizzando...

Minacce di morte all’influencer leghista: “Dicono che sono il Charlie Kirk italiano e che dovrei fare la sua stessa fine”Reggio Emilia, 29 gennaio 2026 – “C’è chi mi definisce ’il Charlie Kirk italiano’ e dice che dovrei fare la sua stessa fine”.

Minacce di morte e retorica jihadista su Tiktok: denunciato influencerIl giovane, originario del Mali e residente in provincia, ha oltre 100mila follower. Nel mirino un utente contrario ai matrimoni precoci ... rainews.it

Minacce di morte e richiami alla retorica jihadista su TikTok: perquisito nel bolognese influencer da 100mila followersLa DIGOS della Questura di Bologna, congiuntamente al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna, a seguito dell’esecuzione di un decreto di perquisizione personale, locale e informa ... sassuolo2000.it

Minacce di morte e retorica jihadista su TikTok, denunciato a Bologna un cittadino maliano con 100.000 followers x.com

