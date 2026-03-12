Minacce e retorica jihadista su TikTok | influencer denunciato Video dal contenuto allarmante

Un influencer di Bologna è stato denunciato dopo aver pubblicato su TikTok un video in cui, rivolgendosi ai suoi 100mila follower, avrebbe dichiarato di voler uccidere un altro utente del social, usando espressioni riconducibili alla retorica jihadista. Nel video sono presenti messaggi minacciosi e contenuti allarmanti che hanno attirato l’attenzione delle autorità, portando alla sua denuncia.

Bologna, 12 marzo 2026 – Avrebbe detto su TikTok, alla platea dei suoi 100mila follower, di voler uccidere un altro utente del social, utilizzando espressioni “riconducibili alla retorica jihadista”. E così la Digos bolognese, assieme al Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Emilia-Romagna, “ha denunciato a piede libero, a seguito dell'esecuzione di un decreto di perquisizione personale, locale e informatica, un cittadino maliano, maggiorenne e dimorante nella provincia di Bologna, per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall'utilizzo di strumenti informatici”. A darne notizia è la Questura, che spiega come le indagini siano iniziate dopo la segnalazione di un utente di TikTok, che ha “evidenziato la presenza di video dal contenuto fortemente allarmante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

