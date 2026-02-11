lo spot pubblicitario del super bowl meno riuscito di tutti

Questa volta il Super Bowl non ha portato solo grandi partite, ma anche uno spot che ha fatto discutere. L’annuncio dell’azienda di videocitofoni Ring, pensato per emozionare, ha invece sollevato preoccupazioni per i possibili rischi sulla privacy. In molti hanno trovato il messaggio poco riuscito e inquietante, tanto da diventare il più criticato di sempre.

