Procurati il suo numero l’ossessione di Epstein per l’attrice Chiara Baschetti | le mail lo spot pubblicitario e l’invito a Parigi con Woody Allen

Jeffrey Epstein ha mostrato un’ossessione per l’attrice italiana Chiara Baschetti, chiedendole di fornirgli il suo numero di telefono. Le email ritrovate nei file segreti rivelano anche un suo coinvolgimento in uno spot pubblicitario e un invito a Parigi con Woody Allen. La presenza di questi dettagli alimenta l’interesse sulle relazioni dell’imprenditore con personalità del mondo dello spettacolo e della moda. La vicenda continua a suscitare attenzione.

Tra i nomi che emergono nei file desecretati legati a Jeffrey Epstein spunta anche quello di un’attrice e modella italiana: Chiara Baschetti, oggi volto noto della fiction Il Paradiso delle Signore. Un interesse unilaterale, mai ricambiato, che si traduce in una serie di mail e tentativi insistenti di entrare in contatto con lei. Tutto inizia, stando a quanto racconta lo stesso Epstein in una email, quando la vede girare uno spot pubblicitario nei pressi della sua abitazione sulla 71esima strada a Manhattan. Da lì parte una ricerca online e l’invio di link e fotografie ad alcuni conoscenti italiani.🔗 Leggi su Open.online

