Bollate, oltre 700 chili di droga nel box, 33enne arrestato dalla Polizia – VIDEO.

Un deposito auto e un box a Bollate erano diventati il fulcro di uno dei più ingenti traffici di droga scoperti negli ultimi mesi nel Nord Milano. È qui che la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 700 chili di hashish e arrestato un 33enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

