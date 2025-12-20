Bollate oltre 700 chili di droga nel box 33enne arrestato dalla Polizia – VIDEO

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un deposito auto e un box a Bollate erano diventati il fulcro di uno dei più ingenti traffici di droga scoperti negli ultimi mesi nel Nord Milano. È qui che la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 700 chili di hashish e arrestato un 33enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

bollate oltre 700 chili di droga nel box 33enne arrestato dalla polizia 8211 video

© Ilnotiziario.net - Bollate, oltre 700 chili di droga nel box, 33enne arrestato dalla Polizia – VIDEO

Leggi anche: Nel box di Trezzano Rosa spuntano 31 chili di droga e 92mila euro: 46enne arrestato

Leggi anche: Napoli, blitz in casa: scoperti quasi due chili di droga: 31enne arrestato dalla Polizia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bollate, oltre 700 chili di droga nel box, 33enne arrestato dalla Polizia – VIDEO.

Bollate, oltre 700 chili di droga nel box, 33enne arrestato dalla Polizia – VIDEO - Un deposito auto e un box a Bollate erano diventati il fulcro di uno dei più ingenti traffici di droga scoperti negli ultimi mesi nel Nord Milano. ilnotiziario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.