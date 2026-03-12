Thomas Ceccon e gli allenamenti con le signore dell’acquagym | Non posso prepararmi così per le Olimpiadi

Thomas Ceccon, nuotatore olimpico, ha espresso la sua opinione sugli allenamenti con le signore dell’acquagym, affermando di non poter prepararsi adeguatamente condividendo lo stesso spazio. Il campione ha dichiarato di non trovare pratico allenarsi in queste condizioni, sottolineando che per lui non sono adatte come metodo di preparazione per le prossime Olimpiadi.

«Non posso prepararmi per le Olimpiadi condividendo lo spazio con le signore dell’aquagym ». A parlare è Thomas Ceccon, campione olimpico di nuoto. In un’intervista a Repubblica, l’atleta classe 2001 racconta le difficoltà con cui si trova a fare i conti nella struttura dove si allena, ossia il Centro Federale di Verona. «Ci sono attività in compresenza, vero, ma stiamo riorganizzando la gestione delle attività per evitare sovrapposizioni a partire dalla primavera in poi», spiega la struttura. Lo sfogo di Ceccon. Ceccon, oro olimpico nel dorso a Parigi e vincitore di 15 medaglie d’oro tra mondiali ed europei, si è trasferito da Creazzo a Verona nel 2017. 🔗 Leggi su Open.online

