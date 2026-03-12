Lo sfogo di Thomas Ceccon | Non posso prepararmi per le Olimpiadi tra le signore che fanno acquagym

Thomas Ceccon, nuotatore italiano, ha espresso il suo disappunto riguardo alle condizioni di allenamento, affermando di non poter prepararsi adeguatamente tra le signore che praticano acquagym. Dopo essere tornato dall’Australia, il atleta si sta concentrando sulla fase di preparazione in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sua critica si rivolge alle modalità di allenamento attualmente disponibili.

Tornato dall’Australia per gli allenamenti, Thomas Ceccon si sta già preparando per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tuttavia, il campione olimpico, proprio dopo l’esperienza australiana, denuncia in un’intervista a Repubblica la situazione delle strutture in Italia. “Gli australiani rispetto a noi curano di più la parte atletica: palestra, corsa, spinning. Stavolta in porzioni ancor più generose. E con il gruppo di Dean Boxall sempre sveglia presto. Ho preso casa, ho cucinato, ho affittato un’auto, in modo da essere più indipendente. L’esperienza mi è servita, ma non penso più di ritornare in Australia. Per me è un capitolo chiuso” ha dichiarato l’atleta. 🔗 Leggi su Tpi.it

