Di seguito, un video che mostra tutte le fasi di una rapina avvenuta recentemente a Catania. L’episodio riguarda un grossista di oro veneto, arrivato in città per mostrare un campionario a clienti abituali. Le immagini riprendono in modo dettagliato gli istanti dell’evento, offrendo una visione chiara di quanto accaduto.

Una rapina ai danni di un grossista di oro veneto, giunto a Catania per far visionare un prezioso campionario a dei clienti abituali. Mentre stava tornando a piedi verso la propria autovettura, l'uomo è stato raggiunto da due individui, anch’essi appiedati, travisati da caschi. Questi ultimi – dopo averlo avvicinato e strattonato con violenza - gli hanno sottratto lo zaino contenente il campionario di oreficeria, il cui valore si aggirava intorno ai 197.000 euro lasciando intendere con un gesto del braccio, vista la resistenza della vittima, il possesso di una pistola all’interno della tasca del giubbotto, intimorendo così la vittima che ha temuto per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Tutte le fasi della rapina ad un grossista di oro ripresa dalle telecamere a Catania VIDEO

