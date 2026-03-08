Sabato 14 marzo, un concerto di Giorgio Poi si terrà all’Atlantico di Roma. L’evento segue il sold out registrato il 12 febbraio in un’altra location della città. La data rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo il cantautore, noto per le sue canzoni, in un’occasione che ha già attirato l’interesse di molti appassionati. La serata è prevista presso il noto locale romano.

ph. Ilaria Magliocchetti ROMA – Dopo il tutto esaurito dello scorso 12 febbraio nello storico locale parigino La Cigale, uno dei palchi più importanti della scena musicale europea, sabato 14 marzo arriva all’Atlantico di Roma (sold out) il tour nei grandi club italiani di Giorgio Poi, organizzato da DNA concerti. Un concerto imperdibile in cui il cantautore presenterà dal vivo, in un set completamente nuovo, i suoi brani storici e quelli estratti dal suo ultimo disco ‘Schegge’, uscito a maggio per Bomba Dischi. Insieme a lui sul palco ci saranno Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere.. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giorgio Poi sabato 14 marzo in concerto all’Atlantico a Roma

Sayf in concerto all'Atlantico di RomaHa debuttato al Festival dell'Ariston con il brano “Tu mi piaci tanto” e già è pronto per il “Santissimo tour” che ha al momento annunciato due date,...

Neffa l’11 marzo all’Atlantico Live a RomaNEFFA IN PARTENZA CON CLUB TOUR 2026 – UNIVERSO NEFFA I NUOVI APPUNTAMENTI NEI PIÙ IMPORTANTI CLUB ITALIANI Reduce dal grande successo del concerto...

Tutti gli aggiornamenti su Giorgio Poi sabato 14 marzo in concerto....

Discussioni sull' argomento Giorgio Poi, il club tour arriva all'Hall Padova l'11 marzo 2026; Giorgio Poi tour 2026: date sold out e tappe nei club italiani; Milano Live: tutti i concerti da non perdere nel mese di marzo a Milano; Concerti e festival in Italia: calendario, date aggiornate, eventi, live, spettacoli, [NEWS].

Luca Marinelli a sorpresa sul palco con l'amico Giorgio Poi: «È arrivato direttamente dall'aeroporto». Il duetto con Solo per giocoDue amici nella vita e sul palco, con effetto sorpresa. Quello regalato al pubblico di Spring Attitude da Giorgio Poi durante il suo live di venerdì sera scorso al festival, ospitato a La Nuvola all ... leggo.it