The Cage sabato 31 gennaio Troublekidd in concerto

Sabato 31 gennaio il The Cage ospita Troublekidd, il dj livornese Michele Buonamini. La serata è dedicata al suo stile e alle sue produzioni, attirando appassionati e curiosi. La discoteca si riempie con il suo mix di musica, mentre lui si esibisce davanti al pubblico. Un appuntamento da non perdere per chi ama la scena musicale locale.

Sabato 31 gennaio, al The Cage, serata speciale dedicata a Troublekidd, nome d'arte del livornese Michele Buonamini, resident dj del live club cittadino. Per una notte, Michele uscirà dal consueto ruolo di after show per prendersi il palco tutto per sé e guidare il pubblico in un viaggio sonoro senza filtri con un live set in vinile. La serata è organizzata da The Cage e dall'associazione fiorentina Musicus Concentus. Attivo da anni sul territorio labronico e nelle aree limitrofe, Troublekidd è una delle figure più riconoscibili della scena locale. Il suo percorso musicale inizia prestissimo: pianoforte, ascolti compulsivi di jazz e disco grazie alla collezione di vinili dello zio, poi la scoperta dell'hip hop a soli 12 anni e l'approdo al djing a 15.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Argomenti discussi: The Cage settimana calda con De Gregori, Hachiko e Troublekidd; Mescalina segnala alcuni prossimi concerti.

