The Beginning after the End 2 | trailer data e nuove minacce per Arthur Leywin su Crunchyroll

L'anime The Beginning After the End torna con la seconda stagione su Crunchyroll, portando nuovi personaggi e scene di battaglia. Un trailer diffuso da poco mostra le prime immagini delle nuove minacce che Arthur Leywin dovrà affrontare. La stagione si prepara a introdurre una missione importante per il protagonista, che si svilupperà nelle prossime puntate.

L'anime The Beginning After the End torna con la stagione 2 su Crunchyroll: un nuovo trailer anticipa battaglie, personaggi inediti e una missione decisiva per Arthur Leywin. Il mondo di The Beginning After the End è pronto ad aprire un nuovo capitolo. Dopo il debutto della prima stagione, l'adattamento anime della popolare serie di TurtleMe si prepara a tornare con nuovi episodi, promettendo battaglie più intense, personaggi inediti e una missione che potrebbe cambiare il destino del giovane Arthur. Il ritorno di Arthur Leywin e le nuove sfide della stagione 2 Le avventure di Arthur Leywin stanno per riprendere il loro viaggio. The Beginning After the End tornerà ufficialmente su Crunchyroll con la seconda stagione il 1° aprile, come annunciato dallo studio A-CAT, accompagnando la notizia con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

