L'anime The Beginning After the End torna con la seconda stagione su Crunchyroll, portando nuovi personaggi e scene di battaglia. Un trailer diffuso da poco mostra le prime immagini delle nuove minacce che Arthur Leywin dovrà affrontare. La stagione si prepara a introdurre una missione importante per il protagonista, che si svilupperà nelle prossime puntate.

L'anime The Beginning After the End torna con la stagione 2 su Crunchyroll: un nuovo trailer anticipa battaglie, personaggi inediti e una missione decisiva per Arthur Leywin. Il mondo di The Beginning After the End è pronto ad aprire un nuovo capitolo. Dopo il debutto della prima stagione, l'adattamento anime della popolare serie di TurtleMe si prepara a tornare con nuovi episodi, promettendo battaglie più intense, personaggi inediti e una missione che potrebbe cambiare il destino del giovane Arthur. Il ritorno di Arthur Leywin e le nuove sfide della stagione 2 Le avventure di Arthur Leywin stanno per riprendere il loro viaggio. The Beginning After the End tornerà ufficialmente su Crunchyroll con la seconda stagione il 1° aprile, come annunciato dallo studio A-CAT, accompagnando la notizia con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Beginning after the End 2: trailer, data e nuove minacce per Arthur Leywin su Crunchyroll

Articoli correlati

Leggi anche: Perché End of Beginning è il pezzo perfetto per chiudere Stranger Things

Leggi anche: Dr. Stone verso il gran finale: il nuovo trailer per gli ultimi episodi in arrivo su Crunchyroll

Aggiornamenti e notizie su The Beginning

Temi più discussi: L'anime The Beginning After the End stagione 2 inizia il primo aprile, guarda il trailer; Le avventure di Arthur Leywin in The Beginning After the End tornano su Crunchyroll; Victoria of Many Faces: guarda il trailer dedicato a Nonna, uno dei personaggi dell'anime; L'anime isekai più controverso di Crunchyroll torna con una veste tutta nuova.

The Beginning after the End 2: trailer, data e nuove minacce per Arthur Leywin su CrunchyrollL'anime The Beginning After the End torna con la stagione 2 su Crunchyroll: un nuovo trailer anticipa battaglie, personaggi inediti e una missione decisiva per Arthur Leywin. movieplayer.it

The Beginning After the End: annunciata la seconda stagione, in arrivo su CrunchyrollDopo mesi di speculazioni e grande attesa da parte dei fan, è arrivata la conferma ufficiale: The Beginning After the End avrà una seconda stagione, attualmente prevista per il 2026. L’annuncio è ... mangaforever.net

THIS IS JUST THE BEGINNING… #Ringmania #BareknuckleWorldSeries #NewChampions #FightNight #Kickboxing - facebook.com facebook

NEW: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi says negotiating with the United States is off the table right now. It's too soon for newly chosen supreme leader Mojtaba Khamenei to offer comment on talks with the U.S., Araghchi said in an interview with PBS Ne x.com