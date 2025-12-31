Perché End of Beginning è il pezzo perfetto per chiudere Stranger Things

End of Beginning rappresenta un momento di chiusura e riflessione per i fan di Stranger Things. Il brano di Joe Keery, presente nella serie fin dalla prima stagione, assume un significato speciale nel contesto del finale, sottolineando l’evoluzione dei personaggi e delle trame. Con la sua atmosfera ricca di nostalgia e tensione, si presta perfettamente a concludere questa avventura, lasciando un ricordo duraturo e un senso di compimento.

End of Beginning è più di un brano famoso di Joe Keery di Stranger Things. È "il pezzo". Quantomeno, lo è per i fan di Stranger Things, che proprio all'inizio del nuovo anno faranno i conti con il gran finale della serie che, da luglio 2016, ha intrattenuto il pubblico mondiale con le avventure dei ragazzi di Hawkins, alle prese con il Sottosopra, la maledizione di Vecna, e con tutta quella meravigliosa fantascienza anni Ottanta con cui i fratelli Duffer hanno titillato i Millennials e suggerito alla Gen Z di dare un'occhiata alla cultura "vintage". Nonostante l'apparente crudeltà di Netflix di distribuire in streaming la puntata conclusiva proprio nella notte di Capodanno, questa scelta fa centro: si chiude un'era, quella di Stranger Things, ma si chiude anche il 2025 e comincia un anno nuovo.

Joe Keery, dal ruolo di Steve in "Stranger Things" alla vetta di Spotify con il brano "End of Beginning" - End of Beginning è un brano che abbiamo tutti nelle orecchie: dopo avere conquistato TikTok, ora è in testa a pressoché tutte le classifiche globali delle piattaforme streaming.

