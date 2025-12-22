Dr Stone verso il gran finale | il nuovo trailer per gli ultimi episodi in arrivo su Crunchyroll
Il finale di Dr. Stone si avvicina: durante il Jump Festa 2026 è stato presentato un nuovo trailer degli episodi conclusivi, insieme a una key visual inedita e all'attesissimo debutto di Sai Nanami nella stagione finale Science Future. Dopo anni di calcoli, esperimenti improvvisati e visioni scientifiche portate avanti con ostinata lucidità, Dr. Stone entra nella sua fase conclusiva. Il nuovo trailer degli episodi finali anticipa una chiusura ambiziosa, pronta a tirare le somme di un viaggio che ha riscritto le regole dello shonen. Science Future: la rotta finale del Regno della Scienza Basato sul manga pluripremiato di Riichiro Inagaki e Boichi, l'anime di Dr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: “Stranger Things 5”: il gran finale della serie Netflix è qui. Quando e a che ora escono gli episodi
Leggi anche: Stranger Things: il gran finale sbarcherà su Netflix dal 27 novembre. Il trailer
5 anime sci-fi davvero promettenti in arrivo nel 2026; Jump Festa '26: annunci per Dr. Stone, Black Clover, Bleach e The elusive Samurai; Avengers: Doomsday, teaser con Dottor Destino rivela scene spaventose nel film in arrivo.
Dr. Stone verso il gran finale: il nuovo trailer per gli ultimi episodi in arrivo su Crunchyroll - Stone si avvicina: durante il Jump Festa 2026 è stato presentato un nuovo trailer degli episodi conclusivi, insieme a una key visual inedita e all'attesissimo debutto di Sai Nanami ne ... movieplayer.it
Dr. Stone, annunciata la stagione finale: pronti ad andare sulla Luna nel 2026? - La notizia è arrivata subito dopo la trasmissione in Giappone dell’ultimo episodio della seconda ... anime.everyeye.it
Dr. Stone ha già svelato il più grande e oscuro colpo di scena prima del gran finale? - Stone raggiunge un punto importante con l’episodio 24 della Parte 2 dell’arco Science Future, intitolato Whole New World. anime.everyeye.it
Il terzo capitolo del franchise più fortunato di tutti i tempi resta l’opera di un grande visionario: James Cameron. Ma sembra solo un punto di passaggio verso i capitoli successivi (se si faranno…). La recensione - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.