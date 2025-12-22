Il finale di Dr. Stone si avvicina: durante il Jump Festa 2026 è stato presentato un nuovo trailer degli episodi conclusivi, insieme a una key visual inedita e all'attesissimo debutto di Sai Nanami nella stagione finale Science Future. Dopo anni di calcoli, esperimenti improvvisati e visioni scientifiche portate avanti con ostinata lucidità, Dr. Stone entra nella sua fase conclusiva. Il nuovo trailer degli episodi finali anticipa una chiusura ambiziosa, pronta a tirare le somme di un viaggio che ha riscritto le regole dello shonen. Science Future: la rotta finale del Regno della Scienza Basato sul manga pluripremiato di Riichiro Inagaki e Boichi, l'anime di Dr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dr. Stone verso il gran finale: il nuovo trailer per gli ultimi episodi in arrivo su Crunchyroll

