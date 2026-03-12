Nel cast del reality di Prime Video intitolato The 50 Italia ci sono alcuni ex protagonisti di programmi come Temptation Island, il Grande Fratello, Amici e l’Isola dei Famosi. La produzione ha annunciato la partecipazione di diversi volti noti dello spettacolo, molti dei quali hanno già fatto parte di questi format televisivi. L’elenco completo dei concorrenti è stato pubblicato recentemente da Novella 2000.

Annunciato il cast di The 50 Italia, il nuovo reality show targato Prime Video. A prendere parte al programma saranno numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione. Su Prime Video sta per arrivare un nuovo reality show, che sta già facendo discutere il web. Si tratta di The 50 Italia, che arriverà in primavera sulla piattaforma streaming. Come suggerisce il titolo del programma, 50 volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione si ritroveranno a vivere in un castello medievale e puntata dopo puntata dovranno affrontare diverse prove fisiche e mentali. I concorrenti verranno divisi in tre squadre (Cani, Lupi e Conigli) e coloro che vinceranno le singole prove avranno la possibilità di mettere in difficoltà gli avversari.

© Novella2000.it - The 50 Italia, nel cast del reality di Prime Video anche ex volti di Temptation Island, GF, Amici e Isola

