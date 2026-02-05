GF VIP | IL CAST PRENDE FORMA ECCO 5 VOLTI NOTISSIMI DEL REALITY DI CANALE 5

Manca poco più di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip, che torna su Canale 5 tra grande attesa e rumors. Il cast prende forma e tra i volti più noti ci sono già cinque personaggi che hanno fatto parlare negli ultimi mesi. Dopo il caos mediatico sollevato da Fabrizio Corona, gli appassionati si chiedono chi entrerà nella casa più spiata d’Italia questa volta. La produzione sta lavorando per confermare i nomi e creare un cast che possa catturare l’attenzione del pubblico, tra ritorni e sorprese.

Manca poco più di un mese alla partenza del Grande Fratello Vip, un'edizione attesissima dopo il polverone mediatico scatenato da Fabrizio Corona. Al timone non ci sarà più Alfonso Signorini che aveva stilato un lungo elenco di vippone e vipponi, pronti a varcare la porta rossa ed entrare nella casa più spiata d'Italia. Al suo posto, come ufficializzato da Mediaset, ritroveremo Ilary Blasi che condusse le prime edizioni del reality di Canale 5 con Signorini nel ruolo di opinionista unico. Chi sarà opinionista non è ancora noto ma le indiscrezioni, al netto delle smentite, continuano ad andare nella direzione di Selvaggia Lucarelli.

