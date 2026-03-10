Il Governo italiano ha annunciato che entro il 2050 il settore nucleare potrebbe contribuire con una capacità fino a 16 gigawatt di energia. Attualmente, sono in corso discussioni e valutazioni sulle potenzialità di questa fonte energetica, mentre le autorità continuano a pianificare il futuro energetico del Paese. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Il nucleare per l’Italia potrebbe portare a uno scenario fino a 16 GW (Gigawatt) di energia entro il 2050. Questo il cuore del discorso del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin nel corso del suo intervento al vertice sull’ energia nucleare in corso a Parigi, dove è stato raccontato del possibile ritorno per l’Italia alla produzione di energia nucleare. Copertura del 12% della domanda. “Le ipotesi elaborate prevedono, entro il 2050, una capacità installata tra 8 e 16 GW (Gigawatt), con una copertura potenziale della domanda elettrica compresa tra l’11% e il 22% – dice Pichetto – l’Italia sta affrontando con realismo e responsabilità la possibilità di reintrodurre la produzione di energia nucleare nel proprio mix energetico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare, per l’Italia scenario fino a 16 GW entro il 2050

Articoli correlati

Italia demografica: a giugno il voto per stabilizzare la popolazione a 10 milioni entro il 2050.A giugno si voterà una proposta controversa che mira a stabilizzare la popolazione italiana a un massimo di 10 milioni di abitanti entro il 2050.

Biodiversità, l’Italia avvia il piano per la legge UE sul ripristino degli ecosistemi entro il 2050.Il Parlamento italiano ha ufficialmente avviato il processo di recepimento della Nature Restoration Law, il regolamento europeo che mira a...

Aggiornamenti e notizie su Nucleare per l'Italia scenario fino a...

Temi più discussi: Perché la svolta nucleare proposta da Macron è un messaggio all'Europa; Abbiamo fatto i calcoli tra gittata e distanze, un missile iraniano potrebbe arrivare a colpire l'Italia?; Macron annuncia l’ombrello nucleare, no di Meloni all’invito francese; L’EUROPA DI MACRON. Più atomiche, più deterrenza. CON BERLINO E LONDRA.

Centrali nucleari: perché il rilancio in Italia non convinceIl governo italiano vuole tornare al nucleare per la decarbonizzazione. Ma tempi, costi e dati reali raccontano una storia diversa ... valori.it

Macron rafforza il nucleare francese e allarga l’ombrello a 8 Paesi europei: l’Italia rifiutaLa Francia aumenterà le dimensioni del suo arsenale atomico e intensificherà la cooperazione sulle armi nucleari con otto Paesi europei, tra cui non figura l’Italia. Lo ha annunciato ieri, lunedì 2 ... tpi.it