Tg Green 5 marzo – In Italia 1,1 milioni di ettari certificati forestale sostenibile

Il rapporto Pefc segnala che in Italia sono certificati oltre 1,1 milioni di ettari di foreste gestite secondo standard di sostenibilità. Si parla anche del potenziale del biometano prodotto dai rifiuti organici e delle piante medicinali e aromatiche che rischiano di essere colpite dalla crisi climatica. Questi sono i principali temi trattati nel Tg Green di oggi, 5 marzo.

I dati del rapporto Pefc sulla gestione forestale sostenibile che in Italia arriva a oltre 1,1 milioni di ettari, il potenziale del biometano da rifiuti organici in Italia, le piante medicinali e aromatiche minacciate dalla crisi climatica. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 5 marzo – In Italia 1,1 milioni di ettari certificati forestale sostenibile TG Green 1 gennaio – Finanza sempre più sostenibile, mercato vale più di 730 miliardiIl mercato globale della finanza sostenibile supera nei primi nove mesi del 2025 i 730 miliardi di dollari, il rallentamento dell’Italia sul fronte... Sequestrati in tutta Italia 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati Dop e Igp, 24 denunciati [FOTO-VIDEO]L'operazione nazionale denominata “Vinum Mentitum”, portata avanti da Icqrf e guardia di finanza, è stata finalizzata al contrasto delle frodi nel... Tutti gli aggiornamenti su Tg Green 5 marzo In Italia 1 1 milioni.... Discussioni sull' argomento Rifiuti abbandonati nelle rogge: costano 5 milioni ogni anno; TG5: Edizione ore 08.00 del 5 marzo Video; Referendum Giustizia, su Sky TG24 il confronto Di Pietro-Parodi. VIDEO; Meteo | 05/03/2026. Tg Green 5 marzo - In Italia 1,1 milioni di ettari certificati forestale sostenibileI dati del rapporto Pefc sulla gestione forestale sostenibile che in Italia arriva a oltre 1,1 milioni di ettari, il potenziale del biometano ... stream24.ilsole24ore.com Il 5 marzo 2017 i Green Day con la loro' Bang Bang' hanno vinto il premio come ''Rock Song Of The Year'' agli iHeartRadio Music Awards. La band non era presente alla cerimonia in quanto impegnata nel tour mondiale di Revolutin Radio, ma ha registrato qu - facebook.com facebook Bologna, le tante anime del MuBasta: dai collettivi green agli antagonisti. E i giovani del Pilastro pronti a dare man forte agli scontri x.com