TFR statali il governo Meloni ha un anno per risolvere il problema o dovrà pagare miliardi di euro

Il governo Meloni ha un anno di tempo per risolvere la questione del TFR statale, altrimenti dovrà affrontare il pagamento di miliardi di euro. Da anni i dipendenti pubblici in pensione devono attendere molto prima di ricevere l’intero importo del TFR o TFS. La questione riguarda i tempi di liquidazione e gli eventuali effetti finanziari per lo Stato.

Da anni i dipendenti pubblici che vanno in pensione devono aspettare moltissimo tempo prima di ricevere il loro TFR (o TFS, in questo caso) per intero. La Corte costituzionale ha dato un ultimatum a governo e Parlamento: se non trovano una soluzione entro gennaio 2027, rischiano di dover pagare tutto d'un colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

