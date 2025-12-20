Perché il governo Meloni è stato condannato a pagare un miliardo di euro a Tim

La Corte di Cassazione ha respinto l'ultimo ricorso di Palazzo Chigi: ora, per un caso che risale al 1998, lo Stato dovrà pagare a Tim una somma di quasi un miliardo di euro. Il motivo è che, ventisette anni fa, il governo fece versare alla società un canone non dovuto. I ricorsi iniziarono nel 2000, e solo oggi sembra essere arrivata la chiusura definitiva del caso. Tim ha comunicato di aver saputo della sentenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

