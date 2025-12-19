John Elkann entra nella classifica dei miliardari italiani secondo Forbes, ma sorprendentemente Ardoino e Devasini di Tether superano di gran lunga la sua ricchezza. La lista completa rivela le grandi differenze tra i principali protagonisti del panorama finanziario italiano e globale.

John Elkann nella lista dei miliardari d'Italia: ma Ardoino e Devasini di Tether sono molto più ricchi. La classifica completa di Forbes

John Elkann inserito nella lista dei miliardari d’Italia secondo Forbes: ma Ardoino e Devasini di Tether sono molto più ricchi. La classifica. La mappa della ricchezza in Italia si evolve, disegnando un paesaggio dove la tradizione industriale più solida convive con l’ascesa vertiginosa della nuova finanza digitale. Secondo l’ultima graduatoria pubblicata da Forbes, al vertice della piramide resta saldo Giovanni Ferrero. L’imprenditore 61enne, amministratore delegato del gigante dolciario di Alba noto in tutto il mondo per la Nutella, guarda tutti dall’alto con un patrimonio stimato di 41,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

