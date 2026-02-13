Ipotesi terrorismo a Parigi uomo aggredisce gendarme armato di coltello | ucciso dagli altri agenti

Un uomo ha attaccato un gendarme armato di coltello sotto l'Arco di Trionfo a Parigi, e gli altri agenti hanno risposto sparando e uccidendo l'aggressore. La polizia sta ora indagando se si tratti di un gesto legato al terrorismo. La scena si è svolta nel pieno centro della capitale, creando momenti di tensione tra i passanti.

Allerta terrorismo a Parigi dopo l'aggressione con un coltello a gendarme. L'allarme attentato è scattato dopo l'assalto all'arma bianca contro un agente della polizia francese da parte di un uomo, mentre veniva ravvivata la fiamma del Milite ignoto sotto l'Arco di Trionfo. L'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un collega dell'aggredito. L'aggressione a un gendarme a Parigi L'assalto è avvenuto intorno alle 18 di venerdì 13 febbraio, durante la cerimonia per mantenere viva la fiamme perenne sulla tomba del Milite ignoto a Parigi. Sull'episodio indaga la procura dell'antiterrorismo francese, che ha sta conducendo l'inchiesta aperta per fare chiarezza su eventuali moventi di matrice terroristica alla base del gesto. Minaccia gendarme con coltello a Parigi, uomo fermato da altri agenti Un uomo ha ferito gravemente un gendarme a Parigi dopo averlo minacciato con un coltello all'Arco di Trionfo, e le forze dell'ordine sospettano un movente terroristico. Aggredisce un uomo con un coltello in Borgo Stazione, bloccato dagli agenti con il taser Nella serata di sabato 24 gennaio 2026, in Borgo Stazione, un uomo in stato di alterazione ha tentato di aggredire un'altra persona con un coltello.