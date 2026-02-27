Gli agenti federali negli Stati Uniti continuano a effettuare arresti che vengono descritti come ingiustificati e sono coinvolti in episodi che hanno portato a decessi. Le azioni delle forze dell'ordine hanno contribuito a creare un clima di tensione e paura tra la popolazione. La situazione rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

Gli agenti federali continuano a intensificare e a diffondere negli Stati Uniti un clima di terrore e repressione. I cittadini, indipendentemente dalla regolarità dei documenti, vivono nel terrore. Chiunque rischia l’arresto, l’espulsione o la morte stessa. Mentre il grido di protesta “ICE OUT” risuona contro gli arresti arbitrari dell’agenzia interna, la cronaca attuale riporta casi agghiaccianti: l’arresto di una studentessa della Columbia University e la morte di un rifugiato abbandonato al gelo dalla Border Patrol. Giovedì mattina gli agenti dell’ICE sono entrati in un edificio residenziale della Columbia University, a New York, con uno scopo ben preciso: arrestare una studentessa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti, gli agenti federali alimentano il clima di terrore: dagli arresti ingiustificati alla morte

Agenti Ice a Milano per le Olimpiadi: cosa (non) faranno e dove gli uomini in arrivo dagli Stati UnitiMilano – Sarà l'His, il braccio investigativo degli uomini dell'Ice, a lavorare nella sala operativa del consolato Usa a Milano, in via Principe...

Brian May esclude gli Stati Uniti dai prossimi tour dei Queen per motivi di sicurezza e clima socialeBrian May ha dichiarato in un’intervista al Daily Mail che i Queen non si esibiranno più negli Stati Uniti per motivi legati alla sicurezza e al...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: L’ICE è l’ultimo esito della militarizzazione della polizia americana; Usa, cerca di entrare a Mar-a-Lago armato: ucciso dal Secret Service; Perché gli agenti dell’Ice si addestrano a catturare Pokémon; ICE e proteste, gli Stati Uniti hanno rischiato la guerra civile a Minneapolis?.

STATI UNITI. L’ICE non riesce a fare i controlli sulle nuove recluteL’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti sta faticando a tenere il passo con la verifica delle nuove assunzioni durante la sua nuova campagna di reclutamento e sta definendo una procedu ... agcnews.eu

L'ICE a Milano-Cortina, cosa sappiamo: che ruolo avranno gli agenti americani alle OlimpiadiICE a Milano-Cortina 2026: gli agenti Usa lavoreranno in sala operativa senza funzioni di ordine pubblico. Tutto su ruoli, limiti e polemiche. gazzetta.it

Le partite del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada saranno trasmesse dalla Rai: il servizio pubblico italiano ha annunciato di aver acquistato i diritti televisivi per trasmettere 35 match della competizione, tra cui quello inaugurale, due semifinali, l - facebook.com facebook

Le scelte degli Stati Uniti C’è confusione sotto lo scudo dei vaccini Tira una brutta aria negli USA nella lotta alle malattie infettive, da quando si è insediata la amministrazione Trump con Kennedy Jr, alla giuda della salute americana. È notizia di ieri che 15 Sta x.com