A Scandicci, una ragazza di 12 anni è stata molestata in via pubblica. La giovane si è rifugiata in un supermercato, dove ha chiesto aiuto ai dipendenti. Ha poi raccontato in lacrime quanto accaduto, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Un uomo di origini marocchine è stato fermato nelle ore successive in relazione all'episodio.

A Casellina, frazione di Scandicci (Firenze), una 12enne si sarebbe rifugiata in un supermercato, avrebbe chiesto aiuto e raccontato in lacrime di essere stata infastidita da un uomo, un cinquantenne di origini marocchine che a sua volta sarebbe entrato nel negozio. Lo staff del supermercato si sarebbe preso cura della ragazza, l’avrebbe messa al sicuro nel magazzino e ha chiamato il 112. Lo riporta La Nazione, la quale aggiunge che sul caso stanno lavorando i carabinieri. Sempre stando al giornale, il fatto sarebbe accaduto mercoledì sera alle 19 circa. La ragazzina avrebbe raccontato che l’uomo avrebbe iniziato a parlarle fin dalla fermata del bus vicina al negozio di quartiere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Scandicci, 12enne molestata in strada: fermato marocchino

