Piombino | Incendio a bordo della Moby Ale scatta l' emergenza in porto | ma è solo una maxi esercitazione

Un incendio simulato a bordo della Moby Ale ha scatenato un'emergenza in porto a Piombino, ma si trattava di una maxi esercitazione coordinata dall'autorità marittima. Vigili del fuoco, 118 e personale tecnico-nautico hanno collaborato per testare le procedure di emergenza e verificare la prontezza e l’efficacia della risposta organizzativa. Un importante momento di verifica che rafforza la sicurezza portuale e la collaborazione tra gli enti coinvolti.

