Piombino | Incendio a bordo della Moby Ale scatta l' emergenza in porto | ma è solo una maxi esercitazione
Un incendio simulato a bordo della Moby Ale ha scatenato un'emergenza in porto a Piombino, ma si trattava di una maxi esercitazione coordinata dall'autorità marittima. Vigili del fuoco, 118 e personale tecnico-nautico hanno collaborato per testare le procedure di emergenza e verificare la prontezza e l’efficacia della risposta organizzativa. Un importante momento di verifica che rafforza la sicurezza portuale e la collaborazione tra gli enti coinvolti.
Un'esercitazione complessa, coordinata dall'autorità marittima, che ha coinvolto vigili del fuoco, 118 e personale tecnico-nautico al fine di testare l'efficacia delle procedure di emergenza portuale tra i vari enti coinvolti e verificare la capacità di risposta dell'organizzazione di sicurezza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
