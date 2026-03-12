Terreni inquinati Qui cresceranno alberi

Su terreni contaminati dal Keu nei comuni di Terranuova Bracciolini e Bucine, si prevede la piantumazione di alberi. Le aree interessate sono state identificate come soggette a inquinamento, e le autorità hanno annunciato che saranno avviati interventi di riforestazione. La decisione riguarda specificamente i terreni che attualmente mostrano tracce di contaminazione da sostanze inquinanti.

Cresceranno alberi sui terreni inquinati dal Keu nei comuni di Terranuova Bracciolini e Bucine. Il Circolo Legambiente Valdarno Superiore ha organizzato una cerimonia simbolica per riportare l'attenzione dei valdarnesi su un'inchiesta che ha svelato l'ombra della 'ndrangheta e dei suoi interessi criminali intrecciati a politica e impresa in Toscana. Appuntamento sabato prossimo alle 11 alla rotatoria della Provinciale del Botriolo e alle 16 nel capoluogo valdambrino al giardino tra le vie XXV Aprile e Lavagnini, luoghi che, secondo le indagini della Dda di Firenze e i documenti processuali, sono interessati dalla presenza del materiale pericoloso.