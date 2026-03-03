Nuove analisi sui pozzi inquinati Cisterne della Protezione Civile

Nuove analisi sono state condotte sui pozzi inquinati e sulle cisterne della Protezione Civile. Il Comune di Lucca continua a monitorare la qualità dell’acqua nelle abitazioni dell’area di Antraccoli, dove è stata emessa un’ordinanza di divieto di utilizzo. I campionamenti sui pozzi privati sono ancora in corso per determinare l’entità della contaminazione da tetraidrotiofene.

Mentre proseguono i campionamenti sui pozzi privati per avere un quadro aggiornato della contaminazione da tetraidrotiofene, rimane alta l'attenzione del Comune di Lucca sulle famiglie dell'area di Antraccoli coinvolte dall'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua potabile. Dopo cinque giorni di servizio garantito dalle autobotti messe a disposizione da Geal per assicurare l'approvvigionamento idrico, da ieri sono entrate in funzione le cisterne della Protezione civile che si alterneranno sul piazzale del cimitero di Antraccoli con mezzi da 1000 e 1500 litri, continuando quindi ad assicurare il servizio di distribuzione ai residenti interessati.